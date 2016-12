Milan, Balotelli saluta il 2015: "Anno brutto che mi ha reso più forte"

In attesa di tornare in campo con il Milan, Mario Balotelli si congeda in anticipo da questo 2015 che per lui è stato davvero orribile, il peggiore della sua carriera. Nei primi 6 mesi le panchine e le tribune con il Liverpool, poi il ritorno al Milan e i problemi di pubalgia. "Questo 2015 è stato davvero brutto ma di sicuro mi ha reso più forte. Aspettando pazientemente la fine di quest'anno" ha scritto sul suo profilo Instagram.

C'era un minimo progetto di portare SuperMario in panchina questa sera per Samp-Milan o domenica, Frosinone-Milan, ma poi la decisione di rinviare tutto al 6 gennaio, alla ripresa del campionato.

Le cifre del suo 2015, col Liverpool: 11 presenze (mai in campo 90'), 1 gol. Col Milan, 4 presenze, 1 gol.