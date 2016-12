Milan: Balotelli, l'operazione è più vicina

IL MEDICO SPIEGAFrancesco Benazzo, direttore della Clinica Ortopedica del Policlinico San Matteo di Pavia, è il medico che già nel 2010 operò Balotelli al ginocchio destro. Oggi, come luminare del settore, è intervenuto alla trasmissione 4-4-2 di Sportmediaset - in studio Pepe Ferrario e Bruno Longhi - per spiegare come clinicamente si può intervenire in situazioni come questa: "L'intervento di per sé garantisce il pieno recupero del giocatore. Di che cosa si tratti esattamente lo si sta stabilendo - il Milan e gli specialisti consultati staranno vagliando il quadro clinico del giocatore, visto che parlare di pubalgia è qualcosa di generico, significa semplicemmente dolore al pube - indivuando le cause che provocano questo dolore, cause che possono essere molteplici. Posso solo dire che ne sono state individuate più di settanta. Quanto ai tempi di recupero, è presto per stabilirli: in caso di intervento si va da un minimo di 6 sino a12 settimane. Ma molto dipende da quando si interviene e da ciò che si riscontra in sala operatoria".