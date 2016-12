Milan, Balotelli ha convinto Mihajlovic: adesso serve fargli spazio

La partita del "Friuli" ha detto che il feeling con Bacca non pare dei migliori se è vero che nella serata del miglior Balo si è anche visto il peggior Carlos da quando il colombiano è in Italia: solo 28 palloni toccati contro i 68 dell'ex Reds. Insomma, la loro sarebbe una coppia tutta da affinare, anche se il tempo non manca. Lasciare fuori l'ex Siviglia, comunque, pare difficile ed è più probabile che sia Luiz Adriano a farne le spese, anche perché finora è quello che ha convinto meno, pur facendo la sua parte a sprazzi. Il sogno, soprattutto di Berlusconi, sarebbe però quello di averli in campo contemporaneamente. In questo caso le possibilità sono due. Affidare a Balotelli il ruolo di trequartista oppure costruire un tridente in cui uno tra Bacca e Luiz Adriano acettino il compito di giocare più lontani dal centro dell'area e non può come prime punte pure (cosa che in parte fanno già quando sono in campo assieme). Nel primo caso Mario prenderebbe il posto di un Honda finora davvero opaco e potrebbe comunque contare sull'ispirazione di un Montolivo ritrovato per non veder gravato sulle sue sole spalle il compito di innescare il gioco offensivo del Milan. Potrebbe così agire fuori dall'area, cosa che lui gradisce particolarmente. Certo, gli sarebbe richiesto qualche sacrificio in più. Un eventuale tridente, invece, potrebbe essere supportato solo da una linea di centrocampo più solida e meno di fantasia (ma con Montolivo imprescindibile) per evitare che venga lasciata scoperta una difesa non certo imperforabile. E a questo punto a rischiare sarebbe Bonaventura. Insomma, Mihajlovic ha tre giorni per risolvere il problema. Ma almeno ha la certezza di aver ritrovato il Balotelli che cercava.