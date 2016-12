Milan: Balotelli bocciato e addio Champions

Il 2-0 subito contro il Sassuolo ha evidenziato tutti i limiti, anche mentali, di questo Milan, che a Reggio Emilia è partito bene ma è presto crollato dopo la rete di Duncan. Malissimo Balotelli, che non ha sfruttato l'occasione concessagli da Mihajlovic ed è bocciato senza alibi così come il compagno di reparto Bacca, uno dei migliori rossoneri in questa stagione ma irriconoscibile al Mapei Stadium.

Per il Milan si complica, non poco, la corsa per l'Europa. Il sogno Champions è abbandonato, ma anche quarto e quinto posto non sono così semplici vista la qualità della Fiorentina e la condizione dell'Inter, in ripresa dopo un periodo grigio. Diventa così fondamentale mantenere il sesto posto perché, in caso di ko nella finale di Coppa Italia contro la Juve, la squadra "ripescata" per l'ultimo posto in Europa League sarebbe proprio la sesta classificata.

Tocca a Mihajlovic ritrovare compattezza e fiducia. L'infortunio di Niang pesa, senza dubbio, così come l'assenza di Montolivo. E' in attacco che il Milan fatica a trovare la via del gol: Balotelli e Menez e Luiz Adriano, tre risorse al momento azzerate, cui si aggiunge, appunto, il lungo infortunio di Niang. Un po' troppo, nel finale di stagione.