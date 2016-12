Milan, Balotelli a Monaco di Baviera per visita di controllo

Archiviato il pareggio contro il Verona (e i fischi di San Siro), il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista delle gare di Coppa Italia contro la Sampdoria (giovedì sera) e di campionato contro il Frosinone. Assente Mario Balotelli, che è volato in Germania, a Monaco di Baviera, per una visita di controllo (programmata in precedenza) con la professoressa Ulrike Muschaweck, che lo ha operato il 18 novembre per i problemi di pubalgia.