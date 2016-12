Milan, Bacca: "Voglio segnare più di 18 gol per andare in Europa"

"Siamo in fase di costruzione, con un nuovo presidente e con l'idea di allestire una squadra per lottare presto per l'Europa". Così Carlos Bacca parlando del Milan ai microfoni di Radio Cadena SER. "Il campionato? La Juve è fortissima e si è preparata a vincere la Champions League, non per giocarla. Naturalmente sono i favoriti. Si è rinforzata con giocatori di alto livello". In estate Bacca ha rifiutato la proposta del West Ham: "Per me il denaro non è tutto"