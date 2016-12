Milan, Bacca: "Sono felice qui, a Berlusconi regaliamo la vittoria a Napoli"

Tanti tifosi a Casa Milan per Carlos Bacca : "Sono contento di tutto questo affetto, dimostra che sto facendo bene ed è una spinta importante per dare il meglio per il Milan ", ha detto in esclusiva a Premium Sport. Lunedì sfida al San Paolo: "Sarà una gara complicata contro una squadra forte, che ha perso contro la Juve ma è sempre seconda. Il miglior regalo per i 30 anni di Berlusconi sarebbe una vittoria. Tante squadre mi cercano? Sono felice qui".

"La trasferta contro il Napoli test decisivo per il Milan? Non sarà una sfida facile né per loro né per noi - ha proseguito Bacca - Vogliamo continuare a fare bene e vogliamo vincere, sarebbe il miglior regalo per Berlusconi. Le voci di mercato? Sono tranquillo, sono felice qui al Milan, ho un contratto di cinque anni con questa società e non ci sono problemi".