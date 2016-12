Milan, Bacca si scusa e Brocchi lo applaude

Bacca -Brocchi: se caso era, è già chiuso. Il colombiano su Instagram ha voluto far sapere a tutti di essersi accorto dell'errore dopo la reazione negativa alla sostituzione contro il Carpi. Questo il messaggio accompagnato dalla foto di un abbraccio con Brocchi : "Ho riflettutto e voglio scusarmi con i compagni, l'allenatore e il Milan . Volevo solo aiutare la squadra. Sono al lavoro per preparare la sfida di lunedì".

Al 25' della ripresa di Milan-Carpi, Bacca non aveva accettato il cambio, guardando male Brocchi e lanciando la pettorina per terra. Già dopo la fine della partita, il tecnico rossonero aveva minimizzato: "Ha sbagliato, brutto non dare la mano a un compagno ma era una reazione a caldo: non succederà più".

Ora questo messaggio di pace, che rimette tutto a posto. Tanto che a Verona, lunedì alle 17, Bacca sarà quasi sicuramente di nuovo titolare, anche se cambierà partner d'attacco vista la squalifica di Balotelli.