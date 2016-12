Milan, Bacca resta: "Faccio altri 20 gol"

Fine di ogni dubbio: sarà ancora Bacca il centravanti del Milan nella prossima stagione. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il possibile affare col West Ham è definitivamente saltato e il colombiano resta così in rossonero. "Al Milan sto bene, se resto faccio altri 20 gol", ha rivelato il giocatore agli amici qualche giorno fa. Ora che l'ipotesi è praticamente certezza, al giocatore non resta che scaldare il motore in vista del campionato.

Oggi il Milan sarà impegnato a Friburgo nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato, in programma domenica a San Siro contro il Torino di Mihajlovic. Bacca in Germania guiderà l'attacco rossonero e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà così per tutta la stagione visto che la trattativa col West Ham non è andata in porto. Al Milan avrebbero fatto sicuramente comodo i 30 milioni di euro offerti dagli inglesi, ma allo stesso modo avere in casa un attaccante da almeno 20 gol a stagione è una gran bella sicurezza.