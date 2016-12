Milan, Bacca recupera per l'Atalanta. Buone chance per Bonaventura

L'Atalanta a San Siro e poi la Juve a Doha . Il Milan prepara gli ultimi due appuntamenti del 2016 tra campionato e Supercoppa e conta di recuperare già per sabato, in campionato, sia Bacca che Bonaventura . Per il colombiano pochi dubbi, visto che oggi si è allenato coi compagni, buone speranze anche per Bonaventura che rientrerà in gruppo giovedì: "Da Roma - ha detto il centrocampista rossonero a Premium Sport - torna una squadra ancor più consapevole della propria forza".

"Partite come quelle dell'Olimpico - ha puntualizzato Bonaventura - servono per darci consapevolezza. Se siamo riusciti a fare questa prestazione contro la Roma, vuol dire che ci siamo e che abbiamo ampi margini di miglioramento visto che abbiamo una squadra giovane. Abbiamo voglia di rivincita, così come l’Atalanta. Abbiamo il dovere di fare una grande prestazione, giochiamo in casa e vogliamo vincere”.



Per Bonaventura, vicino al rinnovo del contratto con il MIlan con prolungamento fino al 2020, sarà indubbiamente una partita particolare: “L’Atalanta ha dimostrato in queste giornate di essere una squadra forte, non è li a caso e sarà una gara molto difficile. Tra i bergamaschi ci sono dei giovani molto bravi, c’è una forte organizzazione societaria e in più è arrivato un allenatore bravissimo: sono riusciti a costruire una cosa che funziona bene, ho visto le loro partite e si vede che è una squadra con pochi punti deboli: dovremo essere preparati e dare il massimo per vincere".



Tre punti per proiettarsi per verso la finale di Supercoppa contro la Juventus del 23 dicembre: "E’ la partita più importante di quest’anno perché c’è in palio un trofeo" ha continuato Bonaventura. "Dobbiamo arrivarci in condizioni ottimali perché sappiamo benissimo che la Juve è difficile da battere. Noi l’abbiamo già fatto quest’anno e quindi sarà ancora più complicato rifarlo: dovremo sicuramente fare una grandissima prestazione”.