Milan, Bacca porta fuori a cena la squadra

Carlos Bacca mantiene la parola e porta fuori a cena tutta la squadra a due giorni dall'importante match con la Fiorentina . Un gesto, quello del colombiano, fatto per chiedere scusa dopo la lite con Montella in seguito alla sostituzione nel match con la Sampdoria. Erano quaranta le persone invitate e tra queste era presente anche Bonaventura , alle prese con un brutto infortunio, oltre all'allenatore e al ds Maiorino .

La cena di ieri sera, rigorosamente a base di carne, è stato anche un modo per compattare il gruppo in vista di queste ultime 14 partite di campionato, nelle quali il Milan proverà a dare l'assalto all'Europa. "Sì, pago io - le parole di Bacca al momento dell'arrivo - Questa è la cena di tutta la squadra, carne per tutti. Montella non si arrabbia? No, perché dovrebbe...".