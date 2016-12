Milan, Bacca: "Non possiamo stare senza coppe europee"

Carlos Bacca al Siviglia era il re di Coppe ed esorta il Milan , in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, a non lasciarlo per due anni di fila senza manifestazioni continentali. "Non mi vedo ancora fuori dall 'Europa e non voglio stare per due anni senza". Poi, scherza sul derby e sulla sua specialità, la rabona : "Un gol così? Sarebbe bello. Se capita, ci provo. Ma conta segnare, non come". Poi: "A inizio stagione era dura: avevo solo uno o 2 palloni".

Il colombiano vuole essere come i grandi attaccanti rossoneri: "Spero di dimostrarmi degno di vestire la stessa maglia indossata da loro". E sul Milan: "Nell'ultimo periodo abbiamo ottenuto buoni risultati. Adesso c'è il derby con l'Inter. Abbiamo perso all'andata, ma i derby sono come le finali: si devono solo vincere. Sento dire che l'Inter non sia in grandi condizioni. Può anche essere, ma queste sono partite uniche che escono dalle classiche logiche delle partite di campionato".



E sulla sua stagione: "Sono contento del mio rendimento: la serie A è un campionato molto tattico e fisico, ma credo di essermi adattato bene. Ogni volta che scendo in campo avverto una confidenza sempre maggiore con il calcio italiano. Ho fatto alcuni gol, spero di segnarne ancora tanti e soprattutto di spingere il Milan più in alto possibile. Voglio dare a questa squadra il meglio di me. Se c'è differenza tra il Bacca delle prime partite italiane e il Bacca di adesso? Ho lavorato parecchio dal punto di vista tattico per imparare ad aiutare in fase di copertura e per fare i movimenti chiesti dall'allenatore. Mihajlovic mi ha aiutato molto".



E sull'atteggiamento del Milan, Bacca ha concluso: "Cosa ci manca per lottare per lo scudetto? I risultati. Un po' di fortuna. Un po' di allegria. E la consapevolezza di essere forti. È soprattutto un problema di testa. Ci crediamo troppo poco. Il nostro obiettivo è tornare in Europa. Per centrare il traguardo dobbiamo vincere questa partita con un rivale diretto. L'Europa mi è mancata tanto. Io avrei potuto giocare la Champions col Siviglia. Ma il Milan ha un grande progetto. Un'altra stagione senza coppe europee? Io non mi vedo proprio il prossimo anno senza Europa. E per questo io e il Milan stiamo lavorando tantissimo. Dobbiamo qualificarci assolutamente per le coppe".