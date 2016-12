Milan, Bacca illude Mihajlovic poi arriva la rete di Baselli

Cambia il modulo ma non cambia il Milan . I rossoneri pareggiano 1-1 contro il Torino: a Bacca risponde Baselli , vecchio obiettivo di Adriano Galliani sul mercato. La squadra di Ventura gioca davvero male per 70' , creando pochi pericoli alla difesa milanista. Montolivo e Bonaventura ci provano nel primo tempo, ma non trovano il gol. Nella ripresa entra Bacca all'11' e ci impiega 7' per segnare. Ma Baselli pareggia e gela tutti.

LA PARTITANonostante le dichiarazioni della vigilia, Mihajlovic cambia il volto del Milan presentando il 4-3-3. A farne le spese è Bacca, che rimane in panchina dopo i giorni trascorsi in Colombia con la sua Nazionale. Così davanti c'è Luiz Adriano e ai suoi fianchi Bonaventura e Cerci, il grande ex della gara. A centrocampo non c'è ancora De Jong: l'olandese rimane fuori perché davanti alla difesa è confermato Montolivo e le mezz'ala sono Kucka e Bertolacci. Da parte sua Giampiero Ventura conferma il 3-5-2 con Zappacosta esterno (out Bruno Peres), recupera Baselli e si affida al tandem Quagliarella-Maxi Lopez. La gara è intensa, ma non regala emozioni. Nel primo tempo si assiste a una partita abbastanza fisica e il primo tiro in porta è la conclusione di Montolivo dal limite (18', palla alta). Il capitano rossonero ci prova al 24', ma Padelli è bravo a respingere. Un'altra occasione capita sui piedi di Bonaventura, che su punizione sfiora la rete (31').



Nella ripresa Mihajlovic inserisce Bacca all'11' ed è proprio il colombiano a sbloccare il risultato. Bonaventura apre per Bertolacci, palla in area a gol dell'attaccante milanista. Sbloccato il risultato, la squadra di Mihajlovic smette di giocare e Ventura inserisce Belotti togliendo uno spento Zappacosta. E dopo solo 60 secondi il Torino pareggia con Baselli, che trafigge Diego Lopez sul suo palo finalizzando proprio l'assist del neo entrato. È un Milan che subisce il colpo perché i granata vogliono la vittoria e continuano ad attaccare. All'81' Montolivo scivola al limite dell'area granata e la squadra di Ventura parte in contropiede, la palla arriva a Maxi Lopez che va al tiro trovando stavolta un attento Diego Lopez. Il Milan è in difficoltà negli ultimi minuti e allora Mihajlovic inserisce Poli e Honda, ma il risultato non cambia. Adesso il serbo deve vincere contro il Sassuolo a San Siro. La vittoria ormai manca da troppo tempo per una società che questa estate ha investito oltre 90 milioni di euro sul mercato.