Milan, Bacca fissa l'obiettivo: "Andiamo in Europa"

Carlos Bacca , ai microfoni di Milan Channel, ha fissato gli obiettivi del Milan per questo finale di stagione . "Dobbiamo proseguire per centrare il nostro obiettivo che è l'Europa. Le cose non sono cambiate ora che mancano 8 partite, noi vogliamo l'Europa - ha spiegato il colombiano -. L'obiettivo non cambia, dobbiamo tornare in Europa". Poi lancia la sfida alla Juve, avversaria in Coppa Italia: "Le finali si devono vincere".

Ringalluzzito dai 3 gol e un assist con la maglia della Colombia, Bacca è pronto a rituffarsi in campionato per questo finale di stagione. "Possono cambiare tante cose da qui alla Finale di Coppa Italia, sia noi che la Juventus avremo 8 partite toste, però una Finale è sempre diverso, perché le Finali si devono vincere. Dobbiamo preparaci al meglio perché quello è uno dei nostri obiettivi".



Il primo scoglio è l'Atalanta domenica pomeriggio. "Credo che contro l’Atalanta sarà difficile, hanno vinto bene contro il Bologna, hanno una buona squadra e hanno bisogno di punti. Paletta è un amico, mi ha aiutato tanto, anche in Cina quando non c’era Zapata. Abbiamo i bambini nella stessa scuola, siamo molto amici, ora però io sono al Milan e lui all'Atalanta, entrambi daremo il massimo ma noi vogliamo vincere".



Il colombiano ricorda il gol con la Lazio. "In occasione del gol con la Lazio non ho potuto pensare, Luiz è stato molto bravo, mi ha servito quel pallone e l’ho calciato subito in porta".