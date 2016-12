Milan, Bacca è furioso: altro no al West Ham

Ormai è scontro tra Bacca e il Milan . Il colombiano, che non ha preso bene l'esclusione alla tournée americana, sa che dovrà lasciare Milano e partire per 30 milioni di euro. Ma nel frattempo, ha detto ancora no all'offerta del West Ham . Se deve essere addio, allora che sia una destinazione a lui gradita. Bacca vuole un top club perché vuole giocare la Champions League : Napoli e Arsenal sono alla finestra.

Si era parlato di un suo ritorno al Siviglia, ma l'attaccante del Milan sogna di raggiungere Emery al Psg. Sta di fatto, che questo stand by non aiuta Adriano Galliani, che ha fretta di venderlo per sbloccare il mercato. In attesa ci sono davvero tanti nomi: da Musacchio a Zielinski. Che prima o poi rischiano di stancarsi ad aspettare.