Milan, Bacca come Shevchenko: finalmente un centravanti puro in attacco

Carlos Bacca come Andriy Shevchenko . A vedere giocare il colombiano in questo inizio stagione, sembra proprio così . Corsa, profondità e senso del gol : esattamente come il campione ucraino, che a Milanello è sbarcato a quasi 23 anni contro i 28 dell'attaccante ex Siviglia. E in via Aldo Rossi hanno finalmente trovato un centravanti puro che possa garantire 20 gol all'anno , dopo le delusioni degli ultimi anni: Ricardo Oliveira, Pato, Matri, Torres e Destro.

Una sorta di lista nera, ma non è il caso di Bacca, arrivato a Milano quasi per caso e grazie soltanto al dietrofront del suo connazionale Jackson Martinez, che dopo aver accettato l'offerta di Adriano Galliani aveva cambiato idea per andare all'Atletico Madrid e giocare la Champions. Una fortuna per Sinisa Mihajlovic, almeno in queste prime settimane. Bacca ha sempre voluto il Milan, nonostante fosse fuori dalle competizioni europee.



Lui che ha trascinato il Siviglia al successo di due Europa League consecutive segnando 14 gol in due stagioni. Il colombiano corre tantissimo, come piace al tecnico serbo. Corre, si propone, va in copertura e, qualità importante per un centravanti, segna. Al Palermo ne ha fatti due sfruttando il suo senso del gol in occasione dell'1-0 e le sue caratteristiche da attaccante puro sul 3-2.



E fa niente per quella rabona che ha fatto tanto arrabbiare Mihajlovic. Sta di fatto che dopo tanti anni senza un giocatore capace di fare la differenza nel reparto offensivo, ora in via Aldo Rossi sognano e lo paragonano a Shevchenko, non uno qualsiasi. L'ucraino ha fatto la storia del Milan (322 gare, 175 gol) prima di andare al Chelsea nell'estate 2006, tornare a Milanello e chiudere la carriera alla Dinamo Kiev, a casa sua.



I tifosi sperano di vedere presto Bacca insieme a Luiz Adriano e Balotelli. Non sarà a Udine: per martedì si sta scaldando Super Mario. Sarà la sua prima da titolare nella seconda avventura in rossonero. La prima era iniziata a San Siro, ma sempre contro i friulani. Era il 3 febbraio 2013 e aveva firmato una doppietta. Se Bacca fa Sheva, al Milan basta che Balo sappia fare Balo.