Milan, Bacca chiede scusa: "Ho sbagliato con Montella, pagherò una cena a tutti"

Chiede scusa a tutti Carlos Bacca . L'attaccante del Milan , apparso molto arrabbiato per la sostituzione contro la Sampdoria , chiude il caso con un collegamento telefonico a Milan Tv: "Non ho nessun problema con Montella , mi sono arrabbiato perché stavamo perdendo e speravo di restare in campo. So di avere sbagliato, devo rispettare le sue scelte e continuare a lavorare. Ho parlato con i compagni di squadre e pagherò loro una cena".

"Mi sono arrabbiato perchè stavamo perdendo - ha puntualizzato Bacca - e speravo di rimanere in campo per aiutare la squadra. E' stata una sua decisione e io avevo la testa calda per la partita ed è successo questo, dopo è andato tutto bene e stamattina ho parlato con Montella. Devo rispettare le sue scelte e continuare a lavorare".



Subito guardare avanti allora, alla partita contro il Bologna: "Questo fa parte del calcio, dopo pochi giorni c'è un'altra opportunità. Ho guardato la partita e ho pensato con la testa fredda e ora sto lavorando per essere al cento per cento per la squadra. So di dover fare di più per la squadra e la squadra deve fare di più per me, però tutti insieme andiamo avanti".