Milan, atteso l'annuncio del rinvio del closing

E' attesa a ore la comunicazione ufficiale da parte del Milan in merito al rinvio del tanto atteso closing. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Fininvest dovrebbe annunciare la richiesta di proroga presentata da Sino-Europe Sports , che dal canto suo si impegnerà a pagare una terza caparra da 100 milioni di euro entro il 10 marzo. La nuova scadenza per la chiusura della trattativa, invece, dovrebbe arrivare tra fine marzo e inizio aprile.

Intanto, le parti stanno lavorando per risolvere gli ultimi intoppi. Secondo la "Gazzetta", pare che i cinesi volessero chiudere ugualmente, visto che all'appello mancavano "solo" 70 milioni di euro. Smentita anche la fuga di alcuni investitori. L'unica certezza è che domani non ci sarà la parola fine come si pensava.