Milan-Atalanta 0-0: Donnarumma respinge il dominio orobico

LA PARTITAChi si aspettava il poker di vittorie del Milan targato Mihajlovic è rimasto deluso. E non poco. A San Siro è stato un dominio autentico dell'Atalanta di Reja, una squadra capace fino a questo momento di costruire in casa un ottimo campionato permettendosi di balbettare in trasferta, fino a questa tiepida serata milanese. Il Milan, mai in partita, è stato tenuto a galla solo dalle parate di Gianluigi Donnarumma, almeno tre decisive, limitando al contropiede di Cerci al 92' le azioni pericolose. Due passi indietro rispetto al trend positivo delle ultime settimane con la mancanza di qualità in mezzo al campo più evidente che mai.



E' proprio nel fulcro del gioco che l'Atalanta ha saputo costruire la propria partita, già con le scelte di Reja. Fuori Kurtic e dentro Cigarini da mezz'ala a dare più qualità alla manovra unita a una pressione costante sui portatori di palla rossoneri. Il risultato è che le azioni imbastite da Montolivo e compagni di reparto si limitano a due-tre tocchi prima di lasciare il controllo del gioco agli avversari, corti e aggressivi nella metà campo rossonera e con giocate a palla bassa in grado di innescare Moralez e soprattutto Gomez. L'argentino manda in tilt De Sciglio che rischia l'espulsione per doppio giallo alla mezz'ora e viene sostituito da Calabria all'intervallo (anche lui costretto al giallo dal Papu), mentre dall'altra parte il ritorno di Niang - con una buona prova - sbatte contro la pochezza di pericolosità tutta riassunta nel non-tiro di Bacca al 21' contro una difesa schierata.



Nella ripresa il ritmo e la concentrazione dell'Atalanta aumenta anziché diminuire e con il passare dei minuti, e la scelta tattica di Mihajlovic di passare a un iperoffensivo 4-2-3-1 con Luiz Adriano al posto di Kucka, i match point per i nerazzurri di Reja piovono quasi inaspettatamente. Gomez sulla sinistra attira su di sé terzino e centrale destro del Milan (Calabria e Mexes), Montolivo e Poli non garantiscono una copertura adeguata e sugli inserimenti studiati da Cigarini, Moralez e Grassi è bravissimo Donnarumma a chiudere la porta, uno che stava nascendo quando il Milan di Zaccheroni abbozzava la rimonta scudetto nel 1999. Parata bassa, alta e di piede per mettere in cassaforte uno 0-0 preziosissimo per i rossoneri alla luce di quanto (non) visto in campo, con l'assenza di Bonaventura - vero leader tecnico della squadra - accusata più del dovuto ma non certo inaspettatamente.



L'Atalanta, invece, esce da San Siro con un sacco pieno di rimpianti per una partita dominata e non vinta. Ma anche con qualche certezza in più dopo il tracollo di Bologna. La superiorità tecnica in mezzo al campo ha fatto la differenza, ma è mancato lo spunto vincente. Subire gol al 92' sul contropiede di Cerci sarebbe stata una punizione troppo grande per la prova messa in atto.