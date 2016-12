Milan, Armero si sfoga con Inzaghi: "Situazione difficile, il mister mi ha illuso" 

14:02 - Esaltato da tutti nel Mondiale con la sua Colombia, dimenticato nel Milan: Pablo Armero non ha ancora trovato spazio nei rossoneri. Filippo Inzaghi gli ha fatto giocare solo pochi minuti in campionato e così il colombiano si è sfogato: "Non ho chiesto io di andare al Milan, Inzaghi mi aveva promesso un posto da titolare, che però non è arrivato. Nonostante le prestazioni in Brasile non gioco mai e la situazione al Milan è difficile".

Solo una partita giocata in questo campionato -la prima, contro la Lazio- poi più nulla. Inzaghi sembra essersi dimenticato di Armero, che però ha alzato la voce. Intervistato dal quotidiano El Universal il colombiano si è detto profondamente amareggiato del trattamento che subisce al Milan: "Ho avuto un confronto con mister Inzaghi, io non ho chiesto di venire qui, volevo una squadra dove potessi essere protagonista -ha detto Armero- finora non ho trovato spazio nel campionato italiano, dove credevo sarei riuscito a giocare con continuità dopo aver fatto un buon Mondiale in Brasile. Non sono uno di quelli che parla molto di ciò che succede in squadra, ma la situazione è abbastanza difficile al Milan. Non gioco mai".

Armero è arrivato in rossonero la scorsa estate in prestito e dopo la fine della stagione probabilmente non resterà a Milano.