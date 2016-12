Milan, ancora emergenza difesa: out Alex, Abate e De Sciglio

13:08 - Infermeria piena di difensori a Milanello. Prosegue in Casa Milan l'emergenza nel reparto arretrato. Alex, Abate e De Sciglio sono ancora indisponibili e difficilmente potranno essere arruolabili per la sfida contro il Genoa. I tre continuano il lavoro personalizzato in palestra, ma c'è grande pessimismo sul loro recupero. Inzaghi dovrebbe confermare Rami e Mexes centrali e sulle corsie Bonera e Armero.

Pippo non ha molte alternative e sembra intenzionato a bissare la formazione di quattro giorni fa a San Siro, puntando sul "muro francese" e riproponendo Armero dal primo minuto. Contro l'Udinese la retroguardia rossonera si è comportata bne, ma col Genoa ci sarà sicuramente da soffrire visto l'ottimo stato di forma del Grifone. Oltre ai tre difensori già citati, infatti, il tecnico rossonerò probabilmente dovrà fare a meno di Essien, squalificato, e anche di Muntari, ancora in dubbio. In mediana recuperato invece De Jong, tornato ad allenarsi in gruppo già da due giorni. Idee chiare infine per l'attacco: ci saranno Menez, El Shaarawy e Honda. Per Pazzini e Torres ancora panchina.