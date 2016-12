2 giugno 2015 Milan, Ancelotti ha detto no Comunicato ufficiale dei rossoneri: risposta negativa

Fumata nera, nerissima: Carlo Ancelotti ha detto no al Milan. Dal Canada, con un giorno di anticipo, è arrivata la risposta negativa dell'allenatore all'offerta dei rossoneri. Berlusconi e Galliani hanno sperato in un sì per tutta la settimana, ma il tecnico ha deciso di prendersi un anno sabbatico: "Devo riposarmi". Ora Sinisa Mihajlovic è in pole per sostituire Inzaghi, ma attenzione a Montella ed Emery.

Berlusconi e Galliani, con il suo blitz a Madrid della settimana scorsa, non sono riusciti a convincere l'amico Carletto che comunque ci ha pensato a lungo prima di rifiutare. Non è ancora il momento del suo ritorno a Milanello neanche con un progetto milionario. E Ancelotti lo ha spiegato con un tweet: "Ringrazio il Milan per l'interesse. È difficile dire di no a un club cui voglio tanto bene. Devo riposare. Vi auguro il meglio". Un messaggio scritto in tre lingue diverse (italiano, inglese e spagnolo) per avvisare tutti i rossoneri del mondo, parole che in pochi tifosi avrebbero voluto leggere.

Ringrazio l' @acmilan per l'interesse. È difficile dire di no a un club a cui voglio tanto bene. Devo riposare. Vi auguro il meglio. — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 2 Giugno 2015

"Carlo Ancelotti ha comunicato al Milan che non potrà essere lui l'allenatore della Prima squadra rossonera nella prossima stagione agonistica".

PIANO B: MIHA IN POLE, RIECCO EMERYGalliani fino a ieri ha giurato di non avere un piano B, ma ora bisogna pensare al nuovo allenatore sui cui puntare. In pole position c'è Sinisa Mihajlovic che si è liberato dalla Sampdoria ed è in attesa di una chiamata. Attenzione anche a Montella che sta pensando se restare o no alla Fiorentina. Riecco, però, anche Unai Emery. Il Siviglia non lo molla e c'è anche il pressing del Napoli. Il club rossonero è pronto a un nuovo rilancio dopo i corteggiamenti della scorsa estate. Niente da fare per Brocchi che stuzzicava la fantasia del presidente Berlusconi: operazione troppo rischiosa dopo l'esperienza di Inzaghi.