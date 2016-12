Milan-Ancelotti, decisione definitiva il 3 giugno

Si è concluso attorno alle 13 l'atteso incontro tra Carlo Ancelotti e Adriano Galliani all'hotel Wellington a Madrid. Al termine del faccia a faccia sulla possibilità di tornare a Milano, l'allenatore ex Real si è limitato a poche parole. "Io con Galliani sto sempre bene. Anno sabbatico? Vedremo", ha detto. L'incontro decisivo è stato fissato per mercoledì 3 giugno. Il Milan fa sapere che lo stesso Ancelotti ha parlato di un "50% di possibilità".

LA GIORNATA IN TEMPO REALE18:22 GALLIANI ALLA MALPENSA: "CARLO SI OPERA, POI CI SENTIAMO"

Adriano Galliani è da poco atterrato alla Malpensa dove ha risposto sorridente alle domande dei giornalisti: "Novità? Sull'aereo non è successo nulla. Il 50 e 50 che ha detto Carlo speriamo che diventi il 100%. Abbiamo parlato di tante cose. L'operazione? Deve fare questo intervento e poi parlare con i medici. Solo dopo l'operazione ci sentiremo per la risposta. Se non dovesse venire al Milan, si fermerebbe un anno: così ha detto Carlo”. Poi sul mercato: "Mandzukic e Mario Suarez? Non fatemi dire niente. Arrivederci, arrivederci".



17:00 GALLIANI ATTESO A MILANO

Galliani è partito dall'aeroporto di Madrid e verso le 18 dovrebbe atterrare a Malpensa. Attesa per nuove dichiarazioni.

15:30 GALLIANI RIPARTE PER MILANO

Adriano Galliani è all'aeroporto di Madrid-Barajas per prendere il volo delle 15.50 che lo riporterà a Milano. "Ancelotti? Sono arrivato con un 10%, riparto con il 50%. Che non è il 100%", ha detto.

14:25 BRONZETTI: "GALLIANI MOLTO BRAVO"

L'agente Ernesto Bronzetti ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Ancelotti. "Penso che la visita di Galliani sia stata eccezionale anche a livello umano. Ancelotti non ha passato bei momenti perché non si aspettava l'addio dal Real. La compagnia di Galliani è stata fantastica in questi giorni, l'ad rossonero ha aspettato un po' prima provare l'affondo. C'erano pochissimo possibilità all'inizio, ma il pressing è stato enorme. Galliani è stato molto bravo e siamo arrivati al 50%. Domani Carlo parte per Vancouver, aspettiamo mercoledì per la decisione". Sul mercato: "Da quello che dice Galliani il presidente si è stancato di arrivare settimo e ottavo. Vuole riportare il Milan dove merita. Il Milan non può stare senza la Champions. A me risulta che faranno investimenti importanti".

13:40 GALLIANI: "SPERO NEL 100%, D'ACCORDO SU TUTTO'"

Adriano Galliani aspetta con ansia mercoledì, quando riceverà da Ancelotti la risposta definitiva. "Sì, ci darà la risposta definitiva mercoledì prossimo. Secondo Carlo siamo al 50 e 50. Ma conta il 100%. Io spero che mercoledì diventi 100 e temo che diventi 0. Siamo d'accordo su tutto, vediamo cosa dirà. Comunque, o viene da noi, oppure resta fermo per una stagione. In ogni caso, il nostro legame con Pippo Inzaghi non finirà, vedremo cosa succederà. Prima di partire, Pippo è stato informato di questo viaggio. L'affetto per lui rimane inalterato, ma il calcio è questo", ha detto all'inviato di Premium Sport, Carlo Pellegatti. Su Berlusconi: "Il presidente è sempre stato in contatto con me. Sono qui con il consenso e l'autorizzazione di Silvio Berlusconi. E' una scelta del presidente e mia quella di proporre un contratto ad Ancelotti, adesso vediamo se accetterà. Perché Ancelotti? Nessuno al mondo ha un curriculum come il suo. Ha allenatore Juve, Milan, Chelsea, Psg e Real. Mourinho ha fatto un percorso meno completo, altri come Guardiola sono stati solo a Barcellona e Bayern".

13:05 FINITO L'INCONTRO CON GALLIANI, ANCELOTTI: "POSSIBILITA' AL 50%"

E' terminato l'incontro tra Galliani e Ancelotti all'hotel Wellington. La decisione definitiva sarà presa mercoledì 3 giugno. "Con Galliani sto sempre bene. Anno sabbatico? Vedremo", ha detto Ancelotti. Dal Milan trapela che le possibilità di riportare l'allenatore in rossonero sono del 50%, come ha spiegato lo stesso tecnico.

12:05 ANCORA IN CORSO IL VERTICE

E' in corso da un'ora il vertice tra Adriano Galliani e Carlo Ancelotti all'hotel Wellington. Sale l'attesa per conoscere la risposta del tecnico.

11:05 ANCELOTTI RAGGIUNGE GALLIANI ALL'HOTEL WELLINGTON

L'incontro decisivo tra Carlo Ancelotti e Adriano Galliani è appena cominciato presso l'hotel Wellington a Madrid. Tra poco si conoscerà la risposta dell'ex tecnico del Real alla proposta del Milan.



10:00 ANCELOTTI, DODICI ANNI FA IL TRIONFO DI MANCHESTER

Il 28 maggio 2003 Carlo Ancelotti alzava al cielo la sua prima Champions League da allenatore con il Milan. Oggi, a dodici anni di distanza, deciderà se tornare sulla panchina rossonera. Un giorno speciale e Adriano Galliani lo avrà sicuramente ricordato al tecnico per convincerlo. Una data che potrebbe diventare ancora più storica per il Milan.

08:48 ANCELOTTI HA DETTO NO A NAPOLI E LIVERPOOL

Carlo Ancelotti è stato contattato nelle ultime settimane anche da Napoli e Liverpool, come riporta l'inviato di Premium Sport Carlo Pellegatti. Il tecnico ha però rifiutato le proposte di De Laurentiis e del club inglese.

08:46 GALLIANI RIENTRA ALLE 15:50

Adriano Galliani lascerà Madrid alle 15:50. Partenza anticipata di qualche ora visto che era in programma in serata. Dopo il colloquio con Ancelotti l'ad farà le valigie e tornerà in Italia.

08:41 PELLEGATTI: "MOLTO DIFFICILE, LA SENSAZIONE E' IL NO"

"La sensazione è il no di Ancelotti al Milan", l'inviato a Madrid Carlo Pellegatti ha raccontato le sue sensazioni prima dell'incontro decisivo tra Galliani e l'allenatore di Reggiolo. Per il collega di Premium Sport, però, c'è ancora un po' di speranza: "Galliani mi ha confessato che ha fatto di tutti e ci spera ancora". Le alternative? "Punterei un euro su Mihajlovic che piace molto a Berlusconi".