Milan, altro stop per Menez: nuovo consulto medico a Montecarlo

Jeremy Menez deve nuovamente fermarsi: l'attaccante francese ha infatti ancora problemi alla schiena e dopo l'operazione dell'11 giugno per la rimozione di una piccola recidiva di ernia discale eseguita a Montecarlo dal neurochirurgo Bernard Massini, necessita ancora di un periodo di riposo e, non ultimo, di un nuovo consulto medico. Dopo i minuti giocati contro il Perugia e la partitella di martedì a Milanello, Menez ha avvertito ancora dolore, rigidità e con una conseguente situazione di mobilità ridotta. Il recupero sarà dunque un po' più lungo, cosa che nojn preoccupa Sinisa Mihajlovic che oggi ha lungamente parlato con il giocatore rassicurandolo sotto ogni punto di vista. Ora, dopo un periodo di riposo di 3 settimane e il rientro che non ha però dato l'esito sperato, Jeremy tornerà nella giornata di giovedì a Montecarlo per un nuovo consulto e accertamenti con l'equipe che l'ha operato.