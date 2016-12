Milan, allarme rientrato: Menez mette il Verona nel mirino

12:41 - Bisognerà aspettare l'inizio della prossima settimana, perché nessuno vuole rischiare e, quindi, è necessario un altro controllo. L'infortunio patito da Jeremy Menez - risentimento muscolare alla coscia destra - non dovrebbe però essere nulla di preoccupante e, addirittura, in casa Milan contano di averlo a disposizione per la trasferta di Verona. Se gli accertamenti cui si sottoporrà il giocatore lunedì dovessero essere positivi, il francese potrebbe infatti essere regolarmente in campo.

L'aria che si respira a Milanello, dopo il piccolo spavento di ieri, è quella del cauto ottimismo. Né Inzaghi né lo staff medico si è ufficialmente sbilanciato in proposito, ma è evidente che lo stop del francese è stato per lo più precauzionale. Menez come detto sarà visitato lunedì. Se effettivamente sarà evidente il miglioramento, il giocatore riprenderà ad allenarsi subito con il gruppo e per Verona sarà a disposizione di SuperPippo. In ogni caso Inzaghi ha già pronta l'alternativa: El Shaarawy, che sembrava in ballottaggio con Torres, sarebbe sicuramente del match in caso di forfait di Menez e non è da escludere che le condizioni comunque non ottimali dell'ex Psg possano convincere SuperPippo a concedergli un turno di riposo.