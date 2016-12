Milan, Alex: "Mihajlovic è più duro rispetto agli altri allenatori"

Chiuso il 2015 con una vittoria sul Frosinone, ora in casa Milan si cerca la continuità: "Adesso vogliamo continuare a vincere", ha dichiarato Alex al canale tematico rossonero. Poco alla volta ha guadagnato la stima di Sinisa Mihajlovic: "Con questo staff lavoro bene. Mihajlovic è un po' più duro rispetto agli altri allenatori che ho avuto. Lo fa per la squadra, è bravissimo e ci aiuta a far sì che ognuno di noi dia il meglio sul campo".