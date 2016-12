Milan-Alcione 5-1: Niang show alla prima di Mihajlovic in panchina

MILAN-ALCIONE 5-1

Marcatori: 5' Gennarelli (A), 19' rig. De Jong (M), 30' Poli (M), 45' Cerci (M), 51' Niang (M), 61' Niang (M)

Milan 1T (4-3-1-2): Abbiati (30' Donnarumma); Abate, Zaccardo, Albertazzi, Calabria; Poli, De Jong, Pessina; Locatelli; Cerci, Mastour. All.: Mihajlovic.

Milan 2T (4-3-1-2): Donnarumma (13' st Agazzi); Calabria, Zaccardo, Alex, Albertazzi; Nocerino, Mastalli, Mauri; Suso; Niang, Cutrone. All.: Mihajlovic

LA CRONACA DEL MATCH

Finisce qui la partita. I rossoneri hanno impressionato per la grinta su ogni pallone perso, per il resto gioco a due tocchi e schemi di gioco da provare. Bene Niang, Nocerino e Suso oltre qualche buon giovane in vetrina.

- 85' Suso si divora il gol del 6-1. A porta praticamente vuota lo spagnolo temporeggia e poi colpisce la parte inferiore della traversa

- 74' Niang sfiora la tripletta su assist di Suso. Il portiere chiude in angolo

- 71' Ci prova anche Suso, uno dei più attivi in campo dietro le punte. Il suo sinistro lambisce il palo

- 65' Altra traversa di Nocerino, ancora con un destro dalla distanza

- 61' Gol del Milan, ancora Niang. Il francese da pochi passi mette in rete l'assist di Calabria

- A ritmi estivi, non può essere altrimenti, sul campo si provano diverse trame di gioco volute dall'allenatore

- 60' Cutrone, bomber delle giovanili rossonere, sfiora il gol di testa su cross di Albertazzi

- 51' Gol del Milan: da corner Alex colpisce il palo, sulla ribattuta Niang in girata infila la palla sotto la traversa

- 48' Traversa di Nocerino con un gran destro da fuori, poi Suso sfiora il palo

- 47' Conclusione da fuori area di José Mauri, palla deviata in angolo

- Riparte il match: esordio in rossonero per José Mauri, il primo volto nuovo tra i nuovi acquisti in campo

- Totale relax per Sinisa Mihajlovic in panchina. Il serbo non ha dato indicazioni e si è goduto il match

- 45' Gol del Milan: Cerci capitalizza al meglio una bella azione sulla sinistra di Pessina e Calabria.

- 35' Cerci si divora il gol del tris dopo un bello scambio con Locatelli. Davanti a Vavassori non riesce a superarlo

- 30' Gol del Milan: Poli finalizza al massimo un inserimento su assist di Cerci

- 24' Prima azione manovrata del Milan, Pessina conclude debolmente a lato

- 19' Rigore per il Milan per un fallo di mano di Cristiani in area da corner, De Jong realizza dal dischetto

- In costante proiezione offensiva il terzino Calabria sulla sinistra, più attivo di Abate in questo inizio

- Mihajlovic ha chiesto alla squadra di giocare a due tocchi per velocizzare la manovra

- 7' La reazione rossonera è affidata a Locatelli, palla in mezzo per Cerci il cui colpo di testa finisce tra le braccia del portiere

- 5' Gol dell' Alcione: Gennarelli brucia Zaccardo sullo scatto e davanti ad Abbiati non sbaglia

- 4' Pressing alto, De Jong in cabina di regia e nessun punto di riferimento davanti. Queste le prime impressioni del nuovo Milan

- Mihajlovic schiera tanti giovani alla prima uscita ufficiale. Un test importante per alcuni giocatori in uscita che cercheranno di convincere il nuovo tecnico. In campo dal primo minuto Calabria, Pessina, Locatelli e il talento Mastour, in aria di corteggiamento del Psg. Solo panchina per il neoacquisto Mauri. Per i nazionali Matri, Bonaventura, De Sciglio, El Shaarawy, Verdi, Bertolacci e Honda allenamento sul campo prima dell'amichevole.