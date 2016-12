Milan, accordo con Le Sports: nuovo partner per la Cina

Finalizzato grazie al contributo di Infront Sports & Media, l'accordo consentirà a Le Sport di diventare "Official Partner" e "Official New Media Partner" di A.C. Milan in Cina. Un passo importante per radicare la presenza rossonera nel Paese asiatico. "L'annuncio della nuova sponsorizzazione è un risultato importante per il Milan. Portiamo in Cina la storia e il prestigio del club rossonero che potranno essere approfonditi e vissuti attraverso Le Sports, una piattaforma altamente tecnologica - ha spiegato l'ad Barbara Berlusconi -. Con questa collaborazione rafforziamo un legame commerciale con un Paese in cui il Milan è il primo club per numero di tifosi e in cui abbiamo una crescita digitale superiore ad altri importanti club europei".



"E' un onore per noi presentare questa importante partnership con A.C. Milan, una grande società di calcio seguita da moltissimi tifosi in Cina. Come ben noto, Le Sports è anche il broadcaster esclusivo dei nuovi media della Serie A nella Cina continentale - ha aggiunto il Ceo di Le Sports, Mr. Lei Zhenjian -. Crediamo che questo accordo con il Milan promuoverà ancora di più un'ulteriore crescita della popolarità e influenza del club rossonero e della Serie A in Cina"



"Questa partnership è la dimostrazione che il calcio è sempre più importante nel mercato cinese e che brand prestigiosi come quello del Milan possono dare visibilità e riconoscimento alle società di media", ha commentato Marco Bogarelli, Presidente di Infront Italy.