Milan, Abbiati punta il derby: "Dimostreremo che la squadra c'è"

21:33 - Si avvicina il derby e uno dei leader del Milan, Christian Abbiati, racconta le sensazioni della squadra: "La pressione? Da oggi la sentiamo di più e domenica quando arriveremo allo stadio l'emozione salirà alle stelle, dimostreremo che il Milan c'è - spiega a Milan Channel -. Questo derby sarà una bella partita, ma non facile". Sarà il primo da allenatore per Inzaghi: "Spero gli porti fortuna. Viverlo da tecnico non è come da calciatore".

A 37 anni e con il contratto in scadenza a giugno, per Abbiati il prossimo derby potrebbe essere uno degli ultimi: "Non ho ancora pensato a cosa fare - dice il rossonero -. Vedremo a fine stagione se rimanere tra i preparatori dei portieri, ne parlerò con Adriano Galliani".