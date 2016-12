Milan, Abbiati lascia il calcio dopo quindici stagioni

Una decisione sofferta, ma sicuramente ponderata, comunicata prima dell'ultima giornata di campionato: Christian Abbiati lascia il calcio giocato. A 37 anni , dopo 15 stagioni nelle fila del Milan e alcuni anni in prestito, il portiere di Abbiategrasso ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Da due anni era diventato il secondo portiere, prima come riserva di Diego Lopez e successivamente di Gigio Donnarumma .

Una vita trascorsa al Milan, che lo acquista dal Monza nell'estate del 1998 all'età di 21 anni come secondo portiere. Il debutto uffficiale in serie A avviene il 21 gennaio 1999 al 92° minuto di Milan-Perugia, per via dell'espulsione di Sebastiano Rossi. Da quel momento Abbiati si conquista il posto da titolare a discapito del comapgno, e contribuisce decisamente alla conquista del sedicesimo scudetto con Zaccheroni, compiendo una parata decisiva su un tiro di Bucchi nell'ultima giornata a Perugia.