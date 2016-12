Milan, Abbiati: "La Coppa Italia è la nostra Champions"

18:51 - Vigilia di Coppa Italia per il Milan, che a San Siro ospita il Sassuolo negli ottavi di finale. A custodire la porta rossonera ci sarà Abbiati: "E' l'unica coppa che abbiamo, è la nostra Champions - ha detto in conferenza stampa - E' un obiettivo importante perché chi la vince va direttamente in Europa League". Sul momento rossonero: "La sfortuna è stata la sosta natalizia, stavamo facendo bene. Ma nonostante tutto comunque il terzo posto è ancora lì".

"La gara con il Toro è stata strana, credo sia stato comunque solo un passo falso - ha proseguito Abbiati - Abbiamo una rosa ampia, ci sono tanti buoni giocatori. Ogni volta che dobbiamo fare un passo verso il terzo posto non riusciamo a fare il salto di qualità. Nonostante tutto comunque il terzo posto è ancora lì, tutto è ancora in gioco. Dopo Torino eravamo tutti dispiaciuti, è importante tornare in campo dopo due giorni. Non sarà facile perché ci sono tante squadre attrezzate, però l'importante è rimanere lì e lottare il più possibile. Sono al Milan da 15 anni e la cosa più fastidiosa è che le squadre vengono a San Siro pensando di giocarsela, mentre prima speravano di non subire goleade".



E ancora: "Io tengo alla Coppa Italia, sono due o tre mesi che non gioco quindi per me è importante tornare a giocare con questa maglia. Il Sassuolo? Ha grandi giocatori, la differenza è che in campionato non siamo riusciti a chiudere la partita. Dopo il gol di Zaza non siamo riusciti più a rimetterla i piedi". Su Cerci: "Ha grande voglia di riscatto, a Madrid ha giocato poco e darà valore alla squadra".

MUNTARI NON CONVOCATO: PROBLEMA A UN POLPACCIO

Ventitrè i convocati da Inzaghi per la sfida contro il Sassuolo. Non c'è Muntari, alle prese con un problema muscolare al polpaccio sinistro. La lista: Abbiati, Agazzi, Lopez; Abate, Albertazzi, Alex, Bonera, De Sciglio, Rami, Zaccardo, Zapata; Essien, De Jong, Montolivo, Poli, Saponara; Bonaventura, Cerci, El Shaarawy, Menez, Mastour, Niang, Pazzini.