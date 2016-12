Milan, Abate: "Abbiamo l'obbligo di andare in Europa"

15:36 - Il calvario dura da un paio di mesi, ma Abate è pronto a tornare in campo per aiutare il Milan: "Sto meglio, mi alleno da una settimana in gruppo ma è normale che mi serva del tempo per ritrovare la forma migliore. Spero di rientrare presto". La stagione rossonera è deludente: "Non è un'annata esaltante, ma siamo il Milan. Abbiamo l'obbligo di andare in Europa e servono i tre punti già a partire da Firenze. Non partiamo battuti".

"Quest'anno contro le grandi squadre - ha continuato Abate a Milan Channel -, abbiamo retto sia fisicamente che mentalmente facendo risultati contro Napoli e Roma. Sarà difficilissimo vincere a Firenze, ma guai a pensare di non potercela fare". A dare una mano alla squadra potrebbe proprio essere lui: "Sto meglio, ma mi serve del tempo per entrare in forma. Recupererò giocando e spero di poter presto essere in campo coi compagni. E' stata un'annata sfortunata per me perché sono partito bene e poi mi sono fermato più volte. Vedere la squadra che non ottiene risultati e non poter dare una mano ti dà una rabbia che non riesco a spiegare".

Sullo sfondo c'è anche un discorso di Nazionale: "La convocazione passerà attraverso il lavoro con il Milan. Noi siamo vicini a Inzaghi perché ci ha sempre sostenuto e lavoreremo ancora di più durante la settimana".