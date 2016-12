Milan: 30 anni di Berlusconi con 30 momenti decisivi

Fin da subito si respira un'aria nuova a Milanello e tra i tifosi rossoneri torna l'entusiasmo. Berlusconi vuole fare le cose in grande e nel luglio 1986 presenta la squadra all' Arena atterrando con il suo elicottero sulle note de La Cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner.

Un anno dopo (il 24 maggio 1989) la vittoria più bella. Milan sul tetto d'Europa a Barcellona grazie al magnifico 4-0 contro la Steaua Bucarest. La Coppa dei Campioni torna nella Milano rossonera dopo 20 anni . Berlusconi scende in campo a festeggiare: un trionfo che non dimenticherà mai.

Al termine della stagione 1991 Arrigo Sacchi lascia il Milan dopo il secondo posto in campionato e Silvio Berlusconi ingaggia Fabio Capello . Un'altra mossa vincente del presidente rossonero: inizia un altro ciclo vincente in grado di ripetere le imprese del Milan dell'allenatore di Fusignano.

Il celebre taglio della torta per festeggiare il secondo scudetto di Berlusconi, il dodicesimo del Milan. Una cavalcata trionfale con Capello in panchina e Van Basten sugli scudi in campo. L'olandese è capocannoniere con 25 gol in 31 partite. E' il Milan degli invincibili: nessuna sconfitta in campionato.