Milan, 11 punti in campionato: solo Ancelotti meglio di Inzaghi 

10:25 - Nonostante alcuni flop il Milan di Inzaghi è partito bene, almeno in confronto agli ultimi anni. Le statistiche infatti dicono che, nelle ultime 10 stagioni, solo Allegri raggiunse gli 11 punti di Pippo, nel 2010-11. E il risultato i tifosi lo ricordano bene: quell'anno fu scudetto. Solo Ancelotti aveva fatto meglio, ma quello era un altro Milan. Per il momento la doppia cifra significa Europa League, ma la corsa per il terzo posto è già iniziata.

Analizzando i risultati dei rossoneri si potrebbe dire che Inzaghi non ha raccolto tutti i frutti del suo lavoro: la sconfitta con la Juve, che rimane la squadra da battere, ci può stare. I pareggi contro Empoli e Cesena meno, ma i 4 punti persi possono insegnare tanto ad un allenatore che non ha molta esperienza. Anche i 4 gol presi a Parma sono una bella lezione, che Pippo pare già aver compreso perfettamente.

Ma, continuando i paragoni con il passato, Inzaghi ha qualcosa in più: la squadra lo vuole seguire. Non era così con l'ultimo Allegri e con Seedorf. Anche la società si è stretta attorno al proprio tecnico, dimenticando i momenti di divisione delle ultime stagioni. Un quadro roseo, quindi, che può aiutare a centrare l'obiettivo stagionale: perchè è vero che nel 2010-11 lo stesso punteggio volle dire scudetto, ma adesso le cose sono diverse.

Domenica si riparte con il campionato, con la delicata sfida di Verona. In passato l'Hellas ha fatto del male al Milan e oggi ha gli stessi punti dei rossoneri. Una rivale, insomma, visti anche i risultati deludenti di Fiorentina, Napoli e Inter. Con Sampdoria e Udinese la squadra di Mandorlini può puntare -oggi- ad un posto in Europa League. Ma il Milan deve superarle tutte se vuole dare un senso a questa stagione. E Inzaghi, vista la situazione, ha i numeri per farcela.