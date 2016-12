Milan, 100 milioni di euro da Emirates per cinque anni 

17:20 - Cento milioni di euro per cinque anni. Questa la cifra record, secondo fonti finanziarie, del nuovo contratto tra il Milan e Emirates. Grande successo di Barbara Berlusconi, che è riuscita a incrementare del 40% l'accordo stipulato nel 2010, dopo una lunga trattativa che ha visto l'amministratore delegato per la parte commerciale effettuare più viaggi negli Emirati. La cifra, che comprende anche i bonus, è un record mondiale per quanto riguarda la jersey sponsor, la sponsorizzazione della maglia.



LA CONFERENZA DI BARBARA BERLUSCONI

Nel pomeriggio Barbara Berlusconi e Tim Clark, presidente di Emirates Airline, andranno ad Arcore a Villa San Martino.

Che campione vorrebbe al Milan?

TC: "E' la squadra che conta: il Milan è grande. Vogliamo vederlo in Champions".Stadio di proprietà entro il 2020? Qual è la situazione?

BB: "Per il Milan lo stadio di proprietà è un passaggio fondamentale. Amiamo San Siro, ma il mondo del calcio sta evolvendo. Non è semplice in Italia portare a termine questo tipo di progetto, ma è il nostro obiettivo. Bisogna farlo per il bene del Milan, di Milano e dell'Italia. Quando tutto sarà concreto ne parleremo con Emirates".

Arsenal, Real Madrid, Psg e Milan, che squadra tifa?

TC: "Qui a Milano non posso che dire che sono un grandissimo tifoso del Milan (sorride, ndr). Sono un grande appasionato di calcio e vedo molte partite".

Emirates potrebbe sponsorizzare anche uno stadio futuro di proprietà del Milan?

TC: "Tutto è possibile, con l'Arsenal è stato fatto un ottimo lavoro. Ne parleremo con la società, se ci sarà l'occasione cercheremo di non farcela sfuggire".

Emirates potrebbe sponsorizzare anche la Fifa?

TC: "No, perché un mese non abbiamo rinnovato il nostro accordo. Non prenderemo il posto della Sony".

Gli obiettivi sportivi per questi cinque anni?

BB: "Io e il signor Galliani abbiamo ruoli ben differenziati. Io mio occupo della gestione e lui della parte sportiva: quindi è giusto chiederlo a lui. Da parte mia posso dire che vogliamo raggiungere la Champions League il prima possibile".

Il significato dell'amichevole tra Milan e Real Madrid a Dubai?

TC: "Grande sfida a Dubai tra Real Madrid e Milan, abbiamo venduto 32mila biglietti in 24 ore. Se ce ne fossero stati 100mila li avremmo venduti tutti. In estate creeremo un nostro torneo con tutte le squadre che sponsorizziamo".

Il Milan è più sereno dal punto di vista economico? Mercato?

BB: "Ora con gli accordi con Adidas ed Emirates ci sentiamo un club solido. Il Milan riesce ad attirare investitori da tutto il mondo. Tutto questo aiuterà lo sviluppo del club".

Il ruolo di Casa Milan nell'accordo?

BB: "Giro a Tim la domanda. Fino ad oggi più di 200mila persone sono venute a visitare Casa Milan. Tra museo, store e ristorante abbiamo fatturato due milioni di euro nei primi sei mesi. E' una sfida vinta".

Quali sono i motivi per cui Emirates ha voluto continuare la partnership con il Milan?

TC: "Per Emirates è un importante accordo per il valore del nostro brand. E' un collegamento di qualità con il Milan. Noi spendiamo molti soldi nella sponsorizzazione nello sport. Abbiamo investito molto in Italia e farlo con il Milan è un piacere".

I dettagli sulle cifre dell'accordo?

BB: "Per privacy i numeri non si possono dare. E' un accordo importante per il futuro del Milan: siamo soddisfatti".

BB: "Il Milan crede in Emirates e Emirates crede nel Milan. Il rinnovo per 5 anni è un bel segnale anche per l'Italia in genarale. Il nostro è un matrimonio naturale perché abbiamo gli stessi valori come eccellenza e qualità. Emirates collega con i suoi aerei tutto il mondo e quindi Milano si conferma una città molto internazionale. Il Milan è il club italiano più popolare al mondo e quindi questo accordo è molto importante per il nostro brand. Emirates sponsorizza anche altri grandi club europei, come Arsenal, PSG e Real Madrid. Per privacy e rispetto delle due società purtroppo non posso divulgare i numeri dell'accordo, posso solo confermare la durata fino al 2020. Sono stata tre volte negli Emirati e ho visto da dentro come lavora questa grande azienda. Ho lavorato con grandi porfessionisti e per questo li voglio ringraziare perché è stato un privilegio lavorare con voi. Durante la trattativa ci sono stati anche dei momenti di confronto, ma non è mai mancata la voglia di confermare questa partnership".

Tim Clark: "Vorrei ringraziare tutti per essere qui. La partnership tra Milan e Fly Emirates dura da anni e voglio annunciare che Emirates resterà sulla maglia del Milan fino alla stagione 2019-2020. Con questo accordo continueremo a fare quello che facciamo ormai da diversi anni. Ma non è finita qui: oggi inauguriamo anche un altro servizio, un nuovo aereo, l'A380, che volerà fino a News York da Milano tutti i giorni. Siamo molto orgogliosi di questo nuovo accordo con il Milan".

Barbara Berlusconi: "E' una giornata importante per il Milan e tutto il calcio italiano. Abbiamo un annuncio da fare, cedo la parola a Sir Tim Clark".