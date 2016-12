Mihajlovic: "Siamo terzi, Conte venga a vederci"

15:19 - "Per noi sarà difficile giocare col pensiero alla nostra città disastrata dall'alluvione - ha detto il tecnico della Samp Mihajlovic alla vigilia della trasferta di Cagliari - ma vogliamo vincere per dare il sorriso ai nostri tifosi". "Contro Zeman - ha proseguito - o vinci o perdi. Sarà dura perchè le sue squadre attaccano sempre. Ci affronteremo per la prima volta, gli lancio una scommessa: chi perde offre la cena".

I blucerchiati vengono da una brillante partenza in campionato, che li ha issati al terzo posto in classifica. Ciononostante, nessun doriano è stato convocato da Conte per il doppio impegno europeo della Nazionale. "Ringrazio il ct per aver permesso ai miei giocatori di allenarsi con calma per il campionato", è la battuta di Mihajlovic, non senza un velo di sarcasmo. "Lo invito a venire ad un nostro allenamento, se siamo terzi un motivo ci sarà".

"Le partite dopo la sosta sono sempre un'incognita - ammonisce poi i suoi - ma se giochiamo come sappiamo potremo fare risultato. Ci teniamo perchè dopo Cagliari ci aspetta un calendario molto impegnativo. Tra il confronto con l'Atalanta e il derby abbiamo fatto 6 punti; se vinciamo domani, potremo affrontare il ciclo di ferro con maggior serenità".

Infine un riferimento, doveroso, anche ai fatti di Serbia-Albania. "Amo la mia patria e ovviamenta facevo il tifo per la mia Nazione, ma das portivo fatico a commentare questi episodi spiacevoli. Il calcio deve rimanere calcio".