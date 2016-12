18 ottobre 2015 Mihajlovic, questo Milan ha sempre più paura Questa squadra ha poca qualità e la mentalità è sbagliata: così non si va in Europa

Quella del Milan è ormai una crisi senza fine. I problemi persistono e nessuno riesce a risolverli. E' dal 2012-2013, quello del terzo posto, che i rossoneri sono fuori dai giochi già a ottobre. L'avvio di stagione di Sinisa Mihajlovic è davvero imbarazzante. Problemi ovunque: squadra spaesata e atteggiamento sbagliato. Quando passano in vantaggio, i rossoneri hanno paura. Analizziamo le cose che non vanno nel Milan: se non migliora, rischia ancora una volta di non andare in Europa.

MANCA LA PERSONALITA'Lo ha detto anche Mihajlovic. Sbloccato il risultato, il Milan ha smesso di giocare. Ed è successo anche nelle tre vittorie ottenute contro Empoli, Palermo e Udinese. E' un problema di personalità. La squadra ha troppo paura e non riesce a chiudere le partite. Si è visto contro il Torino: una sola occasione dopo l'1-0 e sempre di Bacca.

NON C'E' CONCENTRAZIONEIl Milan ha preso gol in tutte le partite commettendo errori osceni. Se in difesa cambiano gli interpreti, le cose non migliorano comunque. Non c'è concentrazione: da ricordare gli errori di Zapata contro Genoa e Napoli. E anche contro il Torino le cose non sono andate meglio: il gol granata arriva da una disattenzione tra centrocampo e difesa e Abate non è stato proprio impeccabile. In estate sarebbe servito un centrale in più, ma è arrivato soltanto Romagnoli.

GIOCATORI IRRICONOSCIBILIRispetto alla scorsa stagione, ci sono giocatori che non riescono a esprimersi agli stessi livelli. Bertolacci al Genoa partecipava di più alla manovra offensiva e Antonelli (anche lui alla corte di Gian Piero Gasperini) era uno dei migliori nelle sovrapposizioni. Un calo anche per Diego Lopez, che ha preso gol da Baselli sul suo palo.

IL MERCATOSì è vero, sono stati spesi oltre 90 milioni di euro. Ma i tifosi del Milan recriminano su come questi soldi siano stati spesi. Per tutta l'estate si è parlato di Witsel per il centrocampo e di Ibrahimovic per l'attacco. A Milanello non ne è sbarcato nemmeno uno. Così come non è sbarcato il tanto atteso trequartista richiesto da Mihajlovic. Nonostante questo, società e tecnico si sono affidati al 4-3-1-2.

LACUNA NELL'ORGANIGRAMMAAnalizzando il mercato, si arriva a un problema di fondo. Manca una squadra di talent scout che riesca ad arrivare prima sui giovani talenti. Con l'avvento dei petroldollari e dei magnati russi, questa è una necessità. Ma è ormai da anni che il Milan non porta in Italia giovani fuoriclasse. L'ultimo è stato Thiago Silva.