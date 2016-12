Mihajlovic porta tutto il Milan a cena

Dopo tre vittorie di fila, Mihajlovic ha deciso di unire ulteriormente il gruppo portando tutti a cena in un nuovo ristorante milanese di pesce. Il tecnico rossonero ha invitato giocatori, staff tecnico, collaboratori e personale di Milan Lab. In totale sono ottanta gli ospiti speciali di Sinisa, che da buon leader ha scelto di fa trascorrere all'ambiente rossonero una serata piacevole all'insegna della buona cucina.

A Milanello, dunque, tira un'aria nuova. I tre successi di fila hanno ridato morale alla squadra e a tutto l'entourage rossonero. Rispetto a due settimane fa, il morale è alto, ma nessuno si è illuso di aver già trovato la ricetta giusta per continuare a scalare la classifica e puntare in alto. Insieme ai risultati in campo in casa Milan è migliorato molto anche il clima nello spogliatoio.



E lo dimostra l'iniziativa di Sinisa, che ha deciso di offrire a tutti una cena speciale per amalgamare ulteriormente il gruppo anche fuori dal terreno di gioco. Dopo qualche tirata di orecchie, dunque, Mihajlovic sembra essere risucito a instaurare un rapporto franco con tutti i giocatori e l'ambiente sta rispondendo al meglio. Le squadre vincenti si costruiscono anche fuori dal campo.