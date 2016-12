Mihajlovic: "Montella grande amico, ma domani vinciamo noi"

16:36 - "Con Montella siamo sempre rimasti grandi amici, anche se domani spero di dargli un dispiacere sul campo". Sinisa Mihajlovic guarda al match contro la Fiorentina e chiama la sua Samp alla riscossa dopo la prima battuta d'arresto in campionato. "I viola giocano un ottimo calcio - dichiara il tecnico - ma anche noi possiamo metterli in difficoltà". Sulla formazione: "Okaka e Bergessio assieme? E' una soluzione possibile".

Non è dunque l'unica ipotesi per l'attacco blucerchiato, ma le due punte già contro il Chievo hanno dimostrato ottima intesa. Convocati anche Silvestre, Gastaldello e Romagnoli, con qualche dubbio in più per quest'ultimo. "Secondo me i ragazzi sono fiduciosi - prosegue Mihajlovic - giochiamo in casa e daremo il massimo per portare a casa i tre punti. Qualcuno ci paragona alla Fiorentina: io dico che la cosa ci fa onore, perché stanno facendo bene anche loro. Hanno ottimi giocatori che stanno iniziando a ottenere risultati".

Il tecnico serbo ha anche parlato della visita del ct Conte in settimana: "Sono felice che abbia accettato il mio invito. Abbiamo parlato di diversi giocatori della Samp, ma sono argomenti che devono restare tra noi due. Riguardo al progetto societario, abbiamo già tanti giovani e terremo conto degli emergenti che usciranno dalla Primavera. Alcuni, come Lulic e Djorjevic, si stanno già allenando con la prima squadra e credo sia questa la strada da seguire, sia per loro (per migliorarsi), che per noi (per produrre in casa nuovi talenti)".