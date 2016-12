Mihajlovic: "La Juve avrà contro tutto il mondo Toro"

Toro, conferenza show di Mihajlovic 1 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 2 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 3 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 4 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 5 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 6 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 7 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 8 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 9 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 10 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 11 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 12 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 13 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 14 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 15 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 16 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 17 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 18 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 19 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". 20 di 20 LaPresse LaPresse Toro, conferenza show di Mihajlovic Singolare conferenza per Mihajlovic in vista del derby. Il tecnico granata si è presentato in sala stampa insieme ai magazzinieri e a un tifoso. "Oggi ho portato alcune persone che domani giocheranno il derby - ha spiegato Sinisa -. Renato Cornaglia detto Socrates, che sarà con noi anche se non scenderà in campo, è un grande tifoso da sempre. Poi c’è Gianluca Finetto, altro magazziniere, e Amos Ferini, il figlio del grande Giorgio, capitano dei capitani che incarnava lo spirito del Toro e da lassù ci guarderà come sempre". "La Juve è la squadra favorita, ma deve sapere che domani giocherà contro tutta la nostra gente - ha aggiunto -. Contro tutti quelli che lavorano nel Torino e contro tutta la nostra gente". leggi dopo slideshow ingrandisci

"Per la Juve ho rispetto, per i suoi giocatori, per la sua storia: rispetto, ma non paura. Proprio per questo - ha aggiunto il tecnico serbo - faremo di tutto per toglierci questa grande soddisfazione di batterla. Dovremo essere lucidi, concentrati, usare la testa, ognuno rispettare il proprio compito. Non so se verranno rispettati i pronostici o si verificherà l'imprevedibile, cioé che non sempre il più forte vince, ma di una cosa sono sicuro: so che usciremo a testa alta giocando da Toro e dando tutto".



L'anno passato proprio il ko con la Juve gli costò la panchina del Milan: "Ma nelle partite ci sono episodi che alle volte condizionano la situazione" ha tagliato corto Miha. "L'arbitro? Non mi preoccupo degli arbitri, sono tutti bravi e possono sbagliare come tutti. Non dobbiamo pensare all'arbitro ma a noi stessi, nel bene e nel male. Vinceremo o perderemo al di là dell'arbitraggio. Quando arrivai a Roma la prima cosa che mi chiesero i tifosi fu vincere il derby e per me vincere solo il derby è una mentalità provinciale. Non basta vincere il derby e poi vivere di rendita. E' una partita importante, ma porta come tutte le altre solo tre punti".