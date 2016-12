Mihajlovic: "Il Milan gioca sempre un tempo"

Male nel primo tempo , meglio nella ripresa nonostante l'uomo in meno. Sinisa Mihajlovic ha analizzato, a Premium Sport , la gara del suo Milan: "Non abbiamo avuto cattiveria , loro hanno fatto la partita che volevano, ma a parte il gol non hanno creato nulla", le parole del serbo . "Se avessimo giocato come nel secondo tempo, avremmo vinto. Siamo stati pericolosi , ma non siamo riusciti a pareggiare. Regaliamo sempre un tempo agli avversari ".

Durante la gara, Mihajlovic si è lamentato per i mancati gialli ai giocatori del Genoa: "Non commento, non l'ho mai fatto. Non mi interessa. Gasperini dice che erano giusti i cartellini gialli al Milan? Me lo aspettavo conoscendolo, in senso positivo dico". E su Balotelli: "A inizio gara si toccava l'inguine? E' una cosa che si portava da settimana scorsa. Era un piccolo fastidio, ma è riuscito a giocare. Abbiamo tre attaccanti importanti e ne giocheranno due per volta. Chi merita, gioca. Anche Balotelli a rischio turnover? Perché no...".



E sulla sfida con il Napoli, Mihajlovic ha concluso: "Ora ci capita il Napoli e al momento è il peggior avversario perché ha grandi attaccanti e noi subiamo sempre gol. Peccato per la sconfitta perché ci saremmo potuti mettere in una posizione migliore in classifica. Il rimprovero a Diego Lopez? Quando c'è la possibilità di giocare la palla, va fatto. E lui a volte non lo ha fatto e questa cosa non mi è piaciuta".