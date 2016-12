Mihajlovic-Garcia, si salvi chi può

Come gli highlander ne resterà soltanto uno. Sinisa Mihajlovic da una parte, Rudi Garcia dall'altra. In mezzo un Roma-Milan che sembra messo lì apposta. Sabato sera, ore 20.45, anticipo a questo punto di fuoco della 19.ima giornata. Chi cade è perduto o, quanto meno, butta via l'ultimo jolly perché se il Natale è stato benevolo, la Befana ha portato solo carbone. E tanto basta per capire che per per uno dei due tecnici potrebbe calare il sipario.

Entrambi in bilico ma entrambi ancora in sella. Fino a sabato sera e poi chissà. Per Rudi Garcia una sconfitta in casa contro il Milan potrebbe essere il passo d'addio. La dirigenza americana lo difende da tempo a fatica. Sabatini ha tenuto su la baracca, ma rischierebbe, di fronte a un altro fallimento, di rimanere solo in mezzo alla tempesta.



Sinisa Mihajlovic, invece, potrebbe allontanare il traguardo di tre giorni. C'è la Coppa Italia al di là del muro, la partita contro il Carpi troppo delicata e troppo ravvicinata per essere affidata a un nuovo comandante. Il che, in qualche modo, concede una chance aggiuntiva al serbo. Che resta aggrappato alla panchina a meno, ovviamente, di un risultato altamente negativo all'Olimpico. Per tradurre: una sconfitta "normale" sarebbe buttata giù, anche se a fatica, dal presidente Berlusconi. Un ko molto pesante non sarebbe più digerito. In tutti gli altri casi, il Carpi sarà la dead line. In Coppa Italia non sono ammessi errori. Ma questa è un'altra storia. Prima c'è un sabato sera rovente