Mihajlovic: "Eto'o? Ho parlato solo con mia moglie" 

13:17 - La trattativa tra Sampdoria e Eto'o è in fase di stallo e Mihajlovic si nasconde. L'allenatore blucerchiato se l'è cavata con una battuta: "Gli ho telefonato? Ho parlato solo con mia moglie. Parlo solo dei giocatore che alleno". Quindi meglio spostare l'attenzione su Muriel: L'unico giocatore che mi può dare diverse soluzioni d'attacco: può fare prima o seconda punta e può fare l'esterno. È l'unico giocatore che ho voluto per sostituire Gabbiadini".

Mihajlovic si fida del colombiano: "Aveva fatto bene e Lecce, poi negli ultimi anni si è un po' perso sicuramente per colpa sua, qui ritroverà le motivazioni".

Sul vittoria con l'Empoli: "La cosa importante è non aver subìto gol. Abbiamo fatto la partita che volevo, sapevamo di affrontare una formazione che gioca molto bene e che ha messo in difficoltà squadre più attrezzate di noi. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, e credo che alla fine il risultato sia giusto".