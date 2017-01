Mihajlovic difende il Torino dalle critiche: "Siate onesti e realisti"

Mihajlovic alza la voce in difesa del Torino alla vigilia della trasferta di Bologna: "Io e la squadra siamo i primi a essere arrabbiati per le rimonte subite ma dobbiamo essere onesti e realisti: si può chiedere a un gruppo di andare oltre le proprie possibilità ma non condannare e criticare se non ci riesce. Da giugno abbiamo venduto quattro dei giocatori migliori, è cambiato anche l'allenatore. Maxi Lopez? Purtroppo la lavatrice c'è ancora".