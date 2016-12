Mihajlovic: "Con Ibra Milan da scudetto". Galliani: "Vediamo..."

Mihajlovic ha parlato anche degli obiettivi del Milan: "Sicuramente per quello che ci riguarda il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 3 in Italia, sappiamo che sarà difficile perché le altre squadre si sono rinforzate, ma a mio avviso abbiamo fatto una grande squadra e abbiamo preso grandi giocatori, da un mese stiamo lavorando insieme e siamo a buon punto".



Mihajlovic ha analizzato le gare disputate in Cina: "Contro Inter e Real Madrid abbiamo fatto buone prestazioni, e sono sicuro che faremo bene anche domani e dopodomani. I calci piazzati? Li tirerei io, ma non posso entrare. Ma so che sarebbe anche troppo facile così...". E sulla firma di Mister Bee, Mihajlovic ha concluso: "Questa non è una domanda per me, ma per la società, per Galliani e Berlusconi, a me non cambia niente, poi se Bee arriva e vuole aiutare la famiglia Berlusconi portando dei soldi, ci fa piacere".