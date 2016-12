Mihajlovic carica la Samp: "Voglio 3 finali"

17:47 - La lotta per l'Europa League entra nel rush finale e Mihajlovic sprona la Samp in vista del big match contro la Lazio. "Chiamo i tifosi allo stadio perché questa è la partita dell'anno - ha spiegato il tecnico -. Se giochiamo da Samp possiamo vincere con chiunque". "Adesso aspetto i gol degli attaccanti - ha aggiunto -. Siamo al conto alla rovescia. Ci mancano tre finali. Inter e Genoa non mollano, non possiamo fare calcoli".

La gara contro la squadra di Pioli peserà molto sull'annata blucerchiata. E Sinisa lancia un appello ai tifosi: "Voglio uno stadio pieno che dovrà far sentire il peso di Marassi agli avversari. Ci dovranno sostenere, se poi non avremo fatto bene potranno pure fischiare ma non accetto fischi durante la gara per tutto quello che i ragazzi hanno fatto finora".



Il cammino per centrare l'Europa non sarà facile per la Samp, ma Mihajlovic non teme nessuno: "Dovremo vincerle tutte o quanto meno non perderle. La Lazio è un'ottima squadra, oltre ad essere forti hanno grandi motivazioni. Dovremo dare tutto se vogliamo vincere la partita. Ho fiducia, giochiamo a casa nostra, abbiamo perso solo una volta con la Juve. Loro sono una squadra organizzata e di qualità, con attaccanti molto forti e centrocampisti con senso del gol. Ma come ho detto più volte se giochiamo da Samp possiamo vincere con chiunque".



Per lo sprint finale, il tecnico blucerchiato ha dato anche un giorno di riposo alla squadra: "A questo punto della stagione tutti i giocatori sono cotti, non fisicamente ma mentalmente. Un giorno di riposo penso possa far bene. A questo punto di stagione un allenamento in più o in meno non cambia, se io avessi avuto quando giocavo un allenatore che mi lasciava il giorno di riposo sarei stato contento. Siamo una squadra che ha sempre lavorato molto".



Infine un avvertimento a chi vuole soffiare l'Europa League alla Samp: "Finora è stata una grande stagione ma non siamo ancora sazi. È pronta la torta, ma manca la ciliegina. Questa torta la vogliamo mangiare".