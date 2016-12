Mihajlovic: "Berlusconi? L'ho chiamato io, giusto confrontarsi"

E' un Sinisa Mihajlovic sempre più autoritario: "Berlusconi? L'ho chiamato io. È giusto parlarsi, qualche volta mi chiama lui, altre volte lo faccio io. È normale confrontarsi con il presidente". L'allenatore rossonero non si sente a rischio: "Io sono sereno... Usciremo da questa situazione". Ieri il colloquio con Galliani: "Abbiamo parlato di calcio. Ci sentiamo tutti i giorni per cercare di risolvere i problemi".

L'amichevole con il Monza è stata positiva: "È stato un test per mettere minuti nelle gambe dei giocatori che hanno giocato meno. Un buon allenamento. Nel primo tempo abbiamo giocato col modulo classico, nella ripesa abbiamo cambiato per cercare nuove soluzioni".

Anche qualche esperimento, come il 4-4-2: "Questo modulo a Torino? Vediamo, non abbiamo la possibilità di lavorare visti gli impegni dei nazionali. Abbiamo solo nove giocatori della prima squadra. Ritornano tutti giovedì e sabato giochiamo. Vediamo in che condizione saranno".