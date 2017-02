Miha oltre l'ostacolo: "A Roma possiamo fare risultato"

Mihajlovic poi spiega: "Certo, non possiamo permetterci black-out, altrimenti la Roma in dieci minuti chiude la partita". Il tecnico granata prosegue poi la sua analisi: "Ci saranno tanti ex, una gara nella gara, un motivo di più per fare bene". "Fare risultato a Roma per sarebbe grande rilancio - aggiunge il serbo - spero che giocheremo senza preoccupazioni. Abbiamo forse il tridente piu' prolifico del campionato, possiamo mettere in difficolta' i giallorossi e lo abbiamo dimostrato all'andata (3-1 per il Torino, ndr)".



A Roma il Torino arriva però con la difesa in emergenza: restano fuori Rossettini, Castan e Carlao. Ajeti è reduce da un problema muscolare, potrebbe giocare difensore centrale De Silvestri.