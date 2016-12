Miglior gol dell'anno, Ibra e Van Persie nella lista Fifa

19:19 - La Fifa ha pubblicato le dieci nomination per il Puskas award, il premio per il miglior gol dell'anno. Oltre al tuffo di Van Persie in Spagna-Olanda, nella lista ci sono altri due gol segnati durante il Mondiale quello di Tim Cahill (Australia-Olanda) e di James Rodriguez (Colombia-Uruguay). Tra i possibili vincitori figurano anche Diego Costa (Atletico-Getafe) e Ibrahimovic, in rete nella gara tra Psg e Bastia. In lizza anche una calciatrice irlandese.

Il regolamento prevede la possibilità di votare i migliori gol fino al primo dicembre registrandosi sui siti internet della Fifa e di France Football. In quella data verranno resi noti i tre finalisti. Da questo terzetto verrà poi premiato il miglior gol del 2014 nella stessa serata nella quale verrà assegnato il Pallone d'oro.



Tra i candidati figurano anche calciatori meno famosi: Marco Fabian (Cruz Azul-Puebla); Pajtim Kasami (Crystal Palace-Fulham); Camilo Sanvezzo (Vancouver-Portland); Hisato Sato (Sanfrecce Hiroshima-Kawasaki Frontale). In lista c'è anche una donna: Stephanie Roche, 25enne irlandese, autrice di una prodezza dal limite dell'area nella partita tra il suo Peamount United e il Wexford Youths.