Miglior allenatore del 2014: vince Loew, delusione Ancelotti

21:36 - Serata amara per Carlo Ancelotti alla premiazione del Pallone d'Oro. Il ct della Germania Joachim Loew ha vinto infatti il premio di miglior allenatore del mondo per il 2014 assegnato nel corso del Gala della Fifa a Zurigo. Nell'anno appena trascorso Loew ha conquistato il titolo mondiale in Brasile, alla guida del "National Mannschaft". A nulla, dunque, è valsa la conquista della "Decima" per il tecnico del Real Madrid. Battuto anche Simeone.

Joachim Loew ha trionfato con il 36.23% dei voti, Carlo Ancelotti si è fermato al 22.06% mentre Diego Simeone ha chiuso terzo con il 19.02%. Da due anni il Premio Fifa assegnato al miglior tecnico parla tedesco. Loew, infatti, succede a Jupp Heynckes, che la scorsa stagione si aggiudicò il titolo grazie alla Champions vinta col Bayern.



"Sono onorato per questo riconoscimento, è stato un anno particolare - ha detto il c.t. tedesco -. Questo premio non è solo mio, voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me". "In Germania abbiamo iniziato da diversi anni un lavoro particolare, per crescere i ragazzi in un certo modo - ha aggiunto -. Il Mondiale vinto è il risultato di anni di lavoro, perciò il mio grazie va a tutti i tecnici tedeschi, professionisti e dilettanti".



Battuto, dunque, Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano continua a battere record e ha vinto la Champions col suo Real Madrid, ma non è riuscito ad avere la meglio sul ct tedesco, forte invece del successo conquistato ai Mondiali. Niente da fare anche per Diego Simeone, Campione di Spagna e finalista di Champions con l'Atletico Madrid. La Fifa ha scelto Loew.